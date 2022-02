Szef NATO: Rosja szykuje się do ataku na Ukrainę na pełną skalę

We wtorek odbyło się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów 30 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego z przedstawicielem Ukrainy. Po rozmowach odbyła się konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

- Potępiamy dalszą agresję i wkroczenie Rosji na Ukrainę. Moskwa przeszła od ukrytych prób destabilizacji do otwartych działań wojskowych. To jest rażące naruszenie prawa międzynarodowego - przekazał polityk.

Jak zapewnił NATO będzie zapewniało sprzęt i wszelkie środki potrzebne Ukrainie do obrony.

- NATO jest zjednoczone, sojusznicy rozmieścili tysiące żołnierzy na wschodniej flance. Mamy ponad 100 myśliwców w wysokiej gotowości i 150 okrętów na morzu. (...) Rosja poniesie bardzo wysoki koszt za wszelkie działania przeciwko Ukrainie - przekazał polityk.

- Wszystko wskazuje na to, że Rosja nadal panuje atak w pełnej skali na Ukrainę. Rosja obiecała, że zmniejszy swoje siły, a cały czas je zwiększa. (...) W poniedziałek wieczorem kolejni rosyjscy żołnierze wkroczyli do Donbasu, widzimy kolejne prowokacje. Ale nigdy nie jest za późno, by nie atakować. Apelujemy do Rosji o wstrzymanie działań - podkreślał Stoltenberg.