Szef MSZ Węgier: Nie chcemy dodatkowych wojsk NATO na swoim terytorium

Swoje stanowisko w tej sprawie szef MSZ Węgier przekazał w wywiadzie dla Euronews.

Na początku lutego Stany Zjednoczone podjęły decyzję o czasowym zwiększeniu liczby swoich żołnierzy w Europie. Celem było wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczy koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. W związku z tą decyzją dodatkowe siły trafiły do Polski, Niemiec i Rumunii.

Czy na rozmieszczenie takich sił na swoim terytorium zgodziłyby się Węgry? – Nie, nie zgodziliśmy się na to i nie zgodzimy się, bo już mamy wojska NATO na swoim terytorium, czyli węgierską armię i węgierskie siły zbrojne. Są one w odpowiedniej kondycji, by zagwarantować bezpieczeństwo kraju – odparł Peter Szijjarto i podkreślił, że Węgry nie potrzebują więc dodatkowych oddziałów na swoim terytorium.

Węgry wzywają USA i Rosję do kontynuowania rozmów