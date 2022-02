Szef MSZ Ukrainy: Niepokojące doniesienia z Krymu. To może być przygotowanie do prowokacji OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. fot. pixabay.com

W środę wieczorem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował o niepokojących doniesieniach z Krymu, gdzie ewakuowano całą nocną zmianę fabryki chemikaliów Titan w Armiańsku. "To może być przygotowanie do kolejnej inscenizowanej prowokacji ze strony Rosji. Wydaje się, że Moskwa nie ma granic w próbach fałszowania pretekstów do dalszej agresji" - ocenił szef ukraińskiej dyplomacji.