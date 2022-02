Szef MSZ po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO. Prof. Rau poinformował o wzmocnieniu odstraszania na wschodniej flance

Prof. Zbigniew Rau spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO. Podkreślił, że występował jako polski minister spraw zagranicznych, a nie jako przewodniczący OBWE. – Przedmiotem naszej rozmowy była oczywiście nowa konstelacja polityczna i wojskowa we wschodniej części Europy. To pokłosie wczorajszych wydarzeń, w których Rosja zdecydowała się uznać dwa obwody w Donbasie jako samodzielne podmioty prawa międzynarodowego, czyli faktycznie niezależne państwa. Poza tym, że jest to kolejne bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa międzynarodowego, w tym oczywiście kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, to w połączeniu z presją militarną na Ukrainę prowadzi do – zgodziliśmy się – załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa nie tylko w Europie Wschodniej, ale także wobec wschodniej flanki NATO – relacjonował szef MSZ.