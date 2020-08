Szef MSZ Jacek Czaputowicz podał się do dymisji. Opozycja: Sypie się rząd Morawieckiego

Czaputowicz już w lipcu wspominał, że może zrezygnować z funkcji szefa resortu spraw zagranicznych. Mówił wtedy, że to dobry moment na zmianę w ministerstwie. Podkreślił, że nikt z polityków PiS nie naciskał na jego rezygnację.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami nazwisko nowego szefa resortu zdrowia poznać mamy do końca tego tygodnia. Wówczas prawdopodobnie dowiemy się również kto został nowym ministrem spraw zagranicznych.

Jacek Czaputowicz już kolejny szef resortu, który podał się do dymisji. We wtorek rezygnację z funkcji złożył minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Z kolei w poniedziałek zrezygnował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Wówczas spekulowano, że jest czterech kandydatów, którzy mogliby go zastąpić. Według informacji RMF FM, powołującego się na źródła w Kancelarii Premiera, poważnym kandydatem jest Konrada Szymański, który zajmuje się w rządzie sprawami europejskimi. Jego zadania przejąłby w takim wypadku Szymon Szynkowski vel Sęk albo Paweł Jabłoński.

- Dziś obserwujemy „spontaniczną rekonstrukcję rządu”. Kolejny, ważny minister podaje się do dymisji, nie czekając do jesieni. W okresie szczytu pandemii brakuje ministra zdrowia, a gdy u sąsiada na wschodzie trwa walka polityczna o wolność, także szefa MSZ – uważa z kolei senator PO Bogdan Zdrojewski.

- Ministrowie sami po kolei się rekonstruują nie czekając na decyzje Jarosława Kaczyńskiego. W tym tempie to we wrześniu do zrekonstruowania zostanie tylko Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin – ironizuje Sławomir Neumann z PO.