Szef MSWiA o obostrzeniach: Działania służb będą bardzo stanowcze

Szef MSWiA Mariusz Kamiński stwierdził na piątkowej konferencji prasowej, że sytuacja pandemicza „jest dramatyczna, ale nie beznadziejna”. - Widać światło w tunelu. Krok po kroku idziemy do normalności. Ale żeby do tego doszło koniecznie jest przestrzeganie zasad – mówił minister. - W tej niezwykle trudnej sytuacji rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń, które będą obowiązywać od jutra przez najbliższe dwa tygodnie. Decyzja została skonsultowana z przedstawicielami Rady Medycznej - dodał.

Zdaniem szefa MSWiA „masowe szczepienia, które są przeprowadzane, dziesiątki tysięcy obywateli, którzy każdego dnia są szczepieni – to jest ta realna perspektywa poprawy sytuacji”. - Zasady dyscypliny społecznej są niezbędne. To proste zasady, każdy może je realizować we własnym interesie, ale musi też pamiętać o swoim obowiązku wobec innych obywateli, bo przez swoją nieodpowiedzialność może narazić innych na chorobę – mówił.

Komendant Główny Policji, Jarosław Szymczyk wskazał, że absolutna większość naszych obywateli stosuje się do rządowych obostrzeń. - Ale spotykamy również ludzi, którzy nie respektują tych zasad, często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana – oświadczył. - Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać – dodał.

Szymczyk przekazał, że każdego dnia zwiększa się liczba policjantów kierowanych do służby na ulicach. - 20 tys. funkcjonariuszy policji w sposób absolutnie priorytetowy będzie pilnować przestrzegania obowiązujących obostrzeń – mówił. - Wszyscy policjanci kierowani do służby na polskich ulicach jako jeden z priorytetów mają stawiane kontrole przestrzegania wprowadzanych obostrzeń – powiedział.

Szef KGP poinformował, że średnia dobowa na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy to było około 2,5 tys. osób rozliczanych za brak respektowania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Z kolei dzisiaj jest to 9 tys. osób na dobę. - Tu nie chodzi o liczbę mandatów, wniosków do sądu o ukaranie, absolutnie nie. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby nie było do tego powodów – podkreślił funkcjonariusz.

Główny Inspektor Sanitarny: Nie walczymy ze społeczeństwem

Główny Inspektor Sanitarny, Krzysztofa Saczka podkreślił, że sytuacja epidemiologiczna jest niezwykle trudna, poziomy zakażeń sięgające 35 tys. są dużym obciążeniem dla ochrony zdrowia, niosąc ryzyko dla nas wszystkich. - Apeluję o odpowiedzialność za siebie, za swoich najbliższych, za solidarność społeczną. Wirus nie zna granic – mówił. - Inspekcja Sanitarna podobnie jak policja nie walczy ze społeczeństwem, walczy z pandemią. Apelujemy o przestrzeganie zasad – dodał.

Szef GIS podkreślił, że żadne reguły dotyczące reżimu sanitarno-epidemiologicznego nic nie zdziałają, jeśli nie będziemy ich stosować, przestrzegać i reagować stosownie do określonych sytuacji. - Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu zdrowia publicznego - wskazał. - Tak naprawdę nie wiemy, kto od kogo się zaraził. Dlatego ograniczajmy naszą mobilność (...), bądźmy odpowiedzialni i solidarni – dodał.