Szef MSWiA Mariusz Kamiński przebywa na kwarantannie. „Obowiązki wykonuję zdanie”

NOWE Jankowski: Gaz w Katowicach? Odpowiedź na agresję demonstrantów. Poseł Kopiec to nie Brad Pitt. Wpieprzanie się w interwencję było głupie

Gaz na proteście w Katowicach? To była odpowiedź na agresję. Nie wolno atakować policji i już. Policjanci posiadają różne środki przymusu, a gaz jest najłagodniejszym z nich. Policjanci nie są chłopcami do bicia. Jeżeli ktoś chce wyładowywać swoje frustracje, to niech robi to w inny sposób - mówi Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.