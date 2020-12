Szef MSWiA Mariusz Kamiński: Nie mam wrażenia, żeby policja nadużyła swoich uprawień

Minister spaw wewnętrznych podkreślił, że „nie mam takiego wrażenia, że policja nadużyła swoich uprawnień”. Mamy trudny czas, czas pandemii, czas określonych rygorów społecznych, związanych z dystansowaniem społecznym – mówił.

Jak dodał, żadne działania policji, które w ostatnim czasie mają miejsce, w ostatnich tygodniach w związku ze zorganizowanymi zgromadzeniami publicznymi, „nie są skierowane przeciwko poglądom głoszonym przez uczestników tych zgromadzeń”. - To nie ma żadnego związku – podkreślał.

Kamiński: Bardzo proszę o zrozumienie wszystkich obywateli

Szef MSWiA zaapelował także do Polaków o wyrozumiałość dla funkcjonariuszy. - Bardzo proszę o zrozumienie wszystkich obywateli. Wszystkie działania policji związane są z bezpieczeństwem Polaków, zdrowotnym Polaków. Nie ma najmniejszej obawy co do naruszania konstytucyjnych praw naszych obywateli do swobody wypowiadania się, do swobody gromadzenia się – zapewniał.

Kamiński przypomniał, że w całej Europie mamy trudny okres w związku z pandemią koronawirusa. - Wprowadzane są oczywiste restrykcje związane z pandemią. W całej Europie na tym tle dochodzi do sytuacji konfrontacyjnych. Część obywateli nie podporządkowuje się tym rygorom pandemicznym. Mieliśmy sytuacje we Francji, we Włoszech – stwierdził.