Szef MSWiA Mariusz Kamiński: Mamy do czynienia z atakiem na całą Unię Europejską

– Jest to atak motywowany politycznie, z wykorzystaniem sztucznie wykreowanego strumienia nielegalnych migrantów, który napływa do Europy – podkreślił Mariusz Kamiński. Jak dodał, jeśli nasza granica będzie granicą miękką, będziemy mieli do czynienia z gigantycznym problemem politycznym i społecznym.

"Oni mogą sobie nie dać rady"

"Ważne słowa"

– To ważne słowa. To pokazuje, że Stany Zjednoczone bardzo uważnie przyglądają się temu, co się dzieje w naszym regionie, co więcej - są gotowe działać – powiedział Mariusz Kamiński. Podkreślił przy tym, że za słowami tymi pójdą dalsze działania, które mogą eskalować jeśli swoje działania będzie eskalowała druga strona. – Jest pełna współpraca, pełna wymiana informacji i będą wspólne działania – dodał szef MSWiA.