Szef MSW Niemiec Horst Seehofer dziękuje polskim służbom za ochronę wspólnej granicy z Białorusią

Niemiecki minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Horst Seehofer w liście do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego dziękuje "za sprawdzoną i niezmiennie konstruktywną współpracę Służb Granicznych naszych państw".

Minister Seehofer w liście do swojego odpowiednika w Polsce napisał:

Z dużym niepokojem obserwuję – jak z pewnością i Pan - nasilające się ostatnio wydarzenia związane z nielegalną migracją obywateli państw trzecich, szczególnie z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, przez teren Białorusi do Polski i do Niemiec. Szczególnie mając na uwadze trudne uwarunkowania polityczne w stosunkach z Białorusią dziękuję Panu oraz polskiej Straży Granicznej za ochronę naszej wspólnej granicy zewnętrznej, której celem jest zapobieżenie w miarę możliwości nielegalnej migracji przez Białoruś do krajów Unii Europejskiej.