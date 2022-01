Szef MON zapowiada: Planujemy dodatki dla żołnierzy zawodowych

31 grudnia 2021 roku szef MON przekazał na Twitterze, że zwróciłem się do prezydenta Andrzej Dudy o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. „Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej” – dodał.