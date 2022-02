Szef MON, Mariusz Błaszczak: Stanowczość i jedność NATO to jedyny sposób na agresywną politykę Kremla

Mariusz Błaszczak po spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli przekazał dziennikarzom, że przedstawił to wszystko, co Polska konsekwentnie robi na rzecz wsparcia państw w regionie. – Zależy nam na tym, żeby zatrzymać rozwój rosyjskiej strefy wpływów, żeby państwa z nami sąsiadujące mogły same decydować o tym do jakiego sojuszu chcą przystąpić. Podkreślałem w swoim wystąpieniu, że nie ma zgody na to, żeby ktoś z zewnątrz decydował za Ukrainę w jakim sojuszu Ukraina być powinna, a w jakim być nie powinna – powiedział.