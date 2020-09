Szef MON Mariusz Błaszczak ogłasza reformę systemu rekrutacji do Wojska Polskiego. Powstał portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl

We wrześniu 2020 r. ruszą Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w jeden dzień kandydat (do korpusu szeregowych lub do WOT) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską - zapowiada szef MON.

- Wojsko Polskie jest liczebniejsze z roku na rok. Ułatwienie procesu rekrutacji to gwarancja, że Polska będzie bezpieczniejsza - uważa szef MON Mariusz Błaszczak.

Uruchomiony właśnie portal rekrutacyjny http://zostanzolnierzem.pl - oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień - umożliwia rekrutację w formie elektronicznej.

Minister Mariusz Błaszczak: Skracamy i intensyfikujemy szkolenie podstawowe dla kandydatów.

Z zapowiedzi MON wynika, że dzięki reformie będzie możliwy krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności.