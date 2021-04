Szef MON: Dostaniemy od Amerykanów pięć samolotów transportowych C-130H Hercules. Mają stacjonować w bazie lotnictwa w Powidzu

Excess Defense Articles (EDA)

Przekazuje nadmiar wyposażenia obronnego obcym rządom lub organizacjom międzynarodowym

Sprzęt jest zwykle używany do modernizacji sił partnerskich USA

Nadmiar artykułów obronnych dostarczany jest krajowi partnerskiemu po obniżonej cenie (w zależności od stanu wyposażenia) lub w formie dotacji

Kraje partnerskie płacą za pakowanie, skrzynie, przeładunek i transport, a także za renowację

Programem EDA zarządza Agencja Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA) USA na podstawie przepisów ustawy o pomocy zagranicznej z 1961 r. oraz ustawy o kontroli eksportu broni.

Lockheed C-130 Hercules

Lockheed C-130 Hercules to amerykański średni czterosilnikowy wojskowy samolot transportowy o napędzie turbośmigłowym, produkowany przez wytwórnię Lockheed. Od wprowadzenia do służby w grudniu 1956 do 2006 wyprodukowano ponad 2260 egzemplarzy tej maszyny w 40 wersjach, w którą wyposażone są siły zbrojne ponad 50 krajów świata.