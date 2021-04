Szef MON: Do Polski przyleciało kilkadziesiąt samolotów F15 i F16

Jeszcze w poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby potwierdził, że pojawienie się w Polsce kilkudziesięciu samolotów to element ćwiczeń. - To nie jest szczególna reakcja na to, co dzieje się na granicy Ukrainy z Rosją lub na Krymie. Jest to dość rutynowa operacja, robimy to stale- tłumaczył.