Szef MEN o powrocie do szkół i tabletkach na zmianę płci. "Nie mamy sygnałów, że w szkołach działy się rzeczy, o których mówił RPD"

Minister pytany był również, co w momencie, gdy jakiś rodzic lub uczeń sprzeciwi się mierzeniu temperatury przed wejściem do szkoły.

Piontkowski odparł, że „mierzenie temperatury nie jest obowiązkiem wprowadzonym przez ministerstwo". Dodał, że jeśli uczeń z niezmierzoną temperatura będzie miał jakieś objawy wskazujące na chorobę, to wezwani zostaną rodzice i na drugi dzień „taki uczeń raczej do szkoły już nie wejdzie”.

Szef MEN: Nie mamy sygnałów działaniach o których mówił Rzecznik Praw dziecka

Piontkowski zapytany został także o kontrowersyjną wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, który mówił o edukatorach seksualnych, którzy „wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy".

– Jeśli chodzi o Rzecznika Praw Dziecka to rozmawiałem także z nim. Mam bieżący kontakt, wymieniamy się informacjami. Z tego co przekazał mi pan rzecznik, on nie mówił o tym, że słyszał tego typu działaniach w szkołach. On tylko mówił, że z jego informacji wynika, iż jak niektóre organizacje i edukatorzy próbują stosować tego typu środki - mówił minister.