Szef KPRM podał termin szczepienia seniorów i nauczycieli. „Bardzo prawdopodobne, że w styczniu przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej”

Według zapowiedzi, pierwsze 10 tysięcy szczepionek firmy Pfizer/BioNTech, ma trafić do Polski w sobotę 26 grudnia, a pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia.

Szczepionki przewożone są do Polski w busach w specjalnych kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza.

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał na antenie Polsatu News, że szczepienia grupy "jeden", do której należą m.in. seniorzy, nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych powinny ruszyć w styczniu. - Jest bardzo prawdopodobne, że w styczniu przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej, czyli do tej, do której zakwalifikowani są seniorzy i wybrane zawody takie jak przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele – powiedział.

Co więcej, Dworczyk zapewnił, że od stycznia, co tydzień do Polski powinno być dostarczane ok. 300 tys. dawek. - Pamiętajmy, że te 300 tys. dawek trzeba podzielić na pół, bo do zaszczepienia zawsze potrzebne są dwie dawki - zaznaczył.

Szef KPRM dodał, że „jest zbyt wiele zmiennych, by powiedzieć, że w tym i tym miesiącu 40-letni, czy 50-letni Polacy, którzy nie są uwzględnieni w grupie "zero", czy grupie "jeden" będą mogli się szczepić