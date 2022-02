Szef komisji obrony po debacie PO nt. bezpieczeństwa: "Jestem otwarty na rozmowę na każdy temat, ale debatę, a nie awanturnictwo" Lidia Lemaniak

Michał Jach Fot. Marek Szawdyn/Polska Press

– We wszystkich państwach walka polityczna jest rzeczą normalną, ale są dwie dziedziny, w których unika się ostrych słów, różnicy zdań – to jest polityka zagraniczna i bezpieczeństwo państwa. Oczekiwałbym raczej, że politycy Platformy Obywatelskiej, bo chodzi przede wszystkim o nich, zachowywali się tak, jak np. politycy Lewicy czy PSL. Posłowie tych dwóch partii nie pochwalają wszystkiego, co robi rząd polski, ale można z nimi prowadzić konstruktywną debatę – mówi polskatimes.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący sejmowej komisji Obrony Narodowej, Michał Jach.