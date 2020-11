Szef komisji ds. pedofilii zapowiada rozpoczęcie jej działalności. "Za kilka dni będą podane szczegóły"

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 powstała już w sierpniu 2019 roku.

– Zdecydowaliśmy o powołaniu państwowej komisji do zbadania wszelkich przypadków pedofilii – mówił w maju 2019 roku premier Mateusz Morawiecki, kiedy ukazał się film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. – Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani Nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły, czy stroje nie mogą służyć jako zasłona dymna – zapewniał wtedy premier.

Pełny skład organu zaprzysiężono prawie rok po jego utworzeniu, bo w lipcu 2020 roku. W skład Komisji wchodzi 7 osób, z których trzy są powoływane przez Sejm, jedna przez Senat, a także prezydent, premier i rzecznik praw dziecka powołują po jednej.

Do zadań komisji przede wszystkim należy wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Pierwszy raport Komisji miał ukazać się do września tego roku, jednak nowelizacja ustawy, na podstawie której działa komisja, pozwoliła na przesunięcie terminu raportu „w terminie roku od dnia powołania jej członków”.

Błażej Kmieciak jest doktorem nauk prawnych, ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, a także w latach 2006-2013 pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.