Szef GIS Jarosław Pinkas: Liczba gości na weselach powinna zostać ograniczona do 50 osób

Już niedługo liczba gości weselnych może zostać ograniczona w całej Polsce (a nie tylko w tzw. strefach czerwonych) do 50 osób.

Zmiany zapowiedział szef GIS. - Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób - zapowiedział w Radiu Zet Jarosław Pinkas.

- Branża weselna będzie mocno niezadowolona, ale całkiem zadowoleni są ci, którzy są na wesela zapraszani. Rozmawialiśmy z ludźmi starszymi, którzy mówią: zostałem zaproszony i nie mogę odmówić, ale teraz, jak ta liczba się zmniejszy to ja się czuje bezpieczniej – mówił Jarosław Pinkas.

Szef GIS zapowiedział, że wszyscy goście wesel będą musieli być rejestrowani. Pinkas przypomniał również o obowiązku zasłaniania nosa i ust w czasie wesela.