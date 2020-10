Szef gabinetu Andrzeja Dudy o "sprawcach" klęski dyplomatycznej RP. "Do takiej katastrofy nie dopusciłby żaden prezydent przed Komorowskim"

Wywiad z szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ukazał się w poniedziałek w "Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym". Rozmowa dotyczyła aktywności międzynarodowej głowy państwa podczas pięciu lat pierwszej kadencji. Krzysztof Szczerski mówił m.in. o "marginalizacji Polski w polityce w Europie Wschodniej" i pozycji Warszawy zastanej po przejęciu urzędu prezydenta po wyborach w 2015 roku.

- Nasi poprzednicy doprowadzili do takiej sytuacji, że Polska nie była obecna w kluczowych dla bezpieczeństwa formatach politycznych bezpośrednio związanych z Europą Wschodnią. (...) Była to największa polska klęska dyplomatyczna ostatnich 30 lat. - powiedział Szczerski. - Jestem przekonany, że do takiej katastrofy nie dopuściłby żaden prezydent przed Bronisławem Komorowskim. Doszło do niej przy udziale naszych poprzedników. - dodał szef gabinetu prezydenta RP.

Dopytywany o przyczyny takiej sytuacji stwierdził. że zna "dwie dramatyczne wersje tej odpowiedzi i nie chcę nawet tego publicznie roztrząsać. Niech sprawcy sami się przyznają".