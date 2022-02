Szef będzie musiał uzasadnić zwolnienie pracownika na umowie czasowej. Nowe zmiany w kodeksie pracy

Rządowe założenia do projektu zmian w kodeksie pracy przewidują wprowadzenie do przepisów obowiązku pisemnego uzasadniania w sytuacji zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". To zmiana najważniejsza, ale niejedyna.

Według projektowanej nowelizacji pracodawca będzie też zobowiązany do informowania pracownika o oferowanych szkoleniach, a za szkolenia, które są obowiązkowe i konieczne do wykonywania zadań na danym stanowisku, będzie musiał zapłacić. W szczególności chodzi tu o zawody, w których do wykonywania określonych czynności, konieczne jest uprzednie uzyskanie odpowiednich uprawnień lub kwalifikacji.

Nowelizacja prawa pracy ma też wprowadzić nowe uprawnienie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy czasowej. Pracownicy na "czasówkach" będą mogli raz do roku wnioskować o zatrudnienie na czas nieokreślony. Ewentualna odmowa pracodawcy będzie musiała zawierać uzasadnienie.