Szczyt unijny bez przełomu w sprawie budżetu UE i praworządności. Onet: wideokonferencja na ten temat trwała 15 minut

Polska razem z Węgrami grozi Unii wetem budżetu tylko dlatego, że w PiS trwa wojna

Mamy do czynienia z rozgrywką wewnątrz obozu władzy. Nasi europejscy partnerzy dobrze wiedzą, co dzieje się między Ziobrą a Morawieckim. Część polityków Zjednoczonej Prawicy czeka na dogodny moment, by być tymi pierwszymi, którzy rzucą hasło polexit - mówi Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były polityk PiS