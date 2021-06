Szczyt państw G7: świat po pandemii, sprawy klimatu i narady przed spotkaniem Bidena z Putinem

Jaki będzie świat po pandemii, sprawy klimatyczne oraz brak entuzjazmu sojuszników USA w sprawie przyjęcia ostrej linii postępowania wobec Chin, na co nalegał prezydent USA Joe Biden. To tylko niektóre z problemów poruszanych na szczycie G7 w nadmorskim kurorcie Carbis Bay w Kornwali, który zgromadził liderów najbogatszych krajów. Do udziału zaproszono też przywódców Unii Europejskiej. Oczekuje się, że G7 zobowiąże się do opracowania nowego planu powstrzymania przyszłych pandemii. Środki obejmują skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie szczepionek i leczenia Covid-19 do mniej niż 100 dni. Liczyć się w tej walce będzie postawa bogatych krajów, które, zdaniem wielu, powinny zadbać bardziej o to, żeby szczepionki przeciwko koronawirusowi jak najszybciej trafiły do biednych krajów.

Odbyło się też przy okazji szczytu wiele dwustronnych spotkań. Przywódcy najbogatszych państw spotkali się również z brytyjską królową Elżbietą II, następcą tronu księciem Karolem, księżną Camillą, księciem Wiliamem i księżną Kate.