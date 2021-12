Szczyt czwartej fali już za nami? Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia Małgorzata Puzyr

Koronawirus w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Fot. Iwona Burdzanowska / Polska Press

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 460 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To spadek o 10 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wciąż mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą zgonów, w ostatniej dobie zmarło 537 osób.