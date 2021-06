Szczyt Biden-Putin pod znakiem chłodu i oskarżeń pod adresem Rosji o wrogie działania wobec USA

Rosja okupuje Krym, świat to potępia. Oprócz tych kwestii Biden prawdopodobnie poruszy sprawę próby otrucia i uwięzienie przez Kreml Aleksieja Nawalnego.

Evelyn Farkas, który za Obamy zajmował się sprawami Rosji, Ukrainy i Eurazji, mówi, że dla Bidena kluczowe będzie poinformowanie Putina o konsekwencjach dalszej rosyjskiej agresji. Próbujemy ustalić jasne zasady. Gdy jedno państwo łamie globalne normy, może się rozpętać piekło i chcemy mieć pewność, że do Rosji to dotrze. To właśnie Biden rozumie przez stabilizację – rozumiejąc, że jeśli zrobisz X, my zrobimy Y, więc nie ma eskalacji ani błędnej kalkulacji.

Biden przybywa na szczyt po spotkaniach z sojusznikami witającymi powrót USA do konwencjonalnej dyplomacji wielostronnej. Chce wykorzystać to wsparcie, aby przedstawić jednolity front, by rzucić wyzwanie Putinowi. Jednocześnie przyznał, że trudno jest odwrócić politykę Putina, która wydaje się niewrażliwa na litanię amerykańskich sankcji gospodarczych i wydaleń dyplomatów.