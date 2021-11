Szczyt amerykańsko-chiński: Jest wiele problemów, które wymagają szybkiej reakcji

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping odbędą w poniedziałek wirtualne spotkanie, ponieważ napięcia między krajami pogłębiają się.

Konkurujące supermocarstwa zaskoczyły obserwatorów w zeszłym tygodniu, wydając wspólną deklarację w sprawie zmiany klimatu na szczycie klimatycznym w Glasgow w Szkocji. Jednak rosnące obawy związane z konfrontacją wojskową w sprawie Tajwanu sprawiają, że napięcie na linii Pekin - Waszyngton nie słabnie. To będzie trzecie spotkanie polityków, a drażliwych tematów nie brakuje, przede wszystkim to: cyberbezpieczeństwo, wojna handlowa oraz kwestia broni jądrowej.



Wstrząsy w relacjach

Od czasu objęcia urzędu Biden rozmawiał dwa razy z prezydentem Chin. Obaj politycy przyznali, że we wzajemnych relacjach pojawiły się wstrząsy. Pisząc niedawno do Krajowego Komitetu ds. Stosunków USA-Chiny non-profit, Xi Jinping napisał, że jego kraj jest gotowy do współpracy z USA, aby przywrócić stosunki na właściwe tory. Dodał, że współpraca to jedyny słuszny wybór.