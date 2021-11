Szczerski w ONZ: Wzywam społeczność międzynarodową do reakcji ws. kryzysu migracyjnego

Krzysztof Szczerski wezwał we wtorek społeczność międzynarodową, aby ta „nie uczestniczyła w białoruskiej kampanii dezinformacyjnej”.

Ambasador RP przy ONZ apelował również, by międzynarodowa społeczność, „wycofała swoje poparcie dla polityki Białorusi na międzynarodowych forach” oraz by „pomogła w rozmontowaniu sieci przemytu ludzi, która przyczyniła się do obecnego kryzysu”.

Z kolei Białoruś wezwał do wzięcia pełnej odpowiedzialności za los ludzi, których „oszukała i sprowadziła na własne terytorium”.

Dodał, że do tej pory ze strony białoruskiej słyszymy jedynie „mieszankę zaprzeczeń, oskarżeń i otwartych gróźb”. - Białoruś nie jest zainteresowana zmniejszeniem napięć i udzieleniem dostępu dla pomocy humanitarnej dla ludzi, których przyjęła – stwierdził Szczerski.