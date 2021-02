Szczepionki przeciwko Covid-19 mają być testowane na sześcioletnich dzieciach, a nawet noworodkach i kobietach w ciąży.

AstraZeneca ma jeszcze w tym miesiącu rozpocząć próby na 300 wolontariuszach w wieku od 6 do 17 lat. Będą one przeprowadzane w Oksfordzie, Londynie, Southampton i Bristolu. Andrew Pollard, dyrektor ds. Szczepionek z Oksfordu, powiedział: Ważne jest, aby ustalić bezpieczeństwo i odpowiedź immunologiczną na szczepionkę u dzieci i młodzieży, ponieważ niektórzy mali pacjenci mogą z tego odnieść duże korzyści. Licencjonowana szczepionka dla dzieci może być dostępna do końca roku.

Inny producent szczepionek Janssen, który wchodzi w skład firmy Johnson and Johnson ma jeszcze szersze plany. Hanneke Schuitemaker, który jest jednym z szefów w Janssen, mówi, że rozpoczęły się dyskusje w sprawie zatwierdzenia badań nad wpływem szczepionki na 16 i 17-latki, a potem zejdziemy do 12-latków, ale nawet do noworodów w pewnym momencie, jeśli wszystko pójdzie dobrze.