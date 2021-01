Szczepionki przeciw COVID-19. Trwa akcja "Szczepimy Się". Ruszyła właśnie walka z fake newsami nt. szczepionek dostępnych w Polsce [WIDEO]

Prof. Włodzimierz Gut: Będziemy dostawać 200-300 tysięcy szczepionek co tydzień, dla chętnych wystarczy

Jeżeli ktoś się rzucił na towar reglamentowany, jak było to w czasach komuny, to musi to być towar dobry – tak należy zinterpretować to, co się stało. Przy okazji następuje nawrócenie tych, którzy mówią, że nigdy się nie zaszczepią, tylko że teraz oni mówią, że by się zaszczepili, ale tylko tą jedną - prof. Włodzimierz Gut, wirusolog mówi o szczepionkach, przeciwwskazaniach do szczepienia i aferze szczepionkowej.