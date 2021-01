Szczepionki przeciw COVID-19. Ile dawek zakupiła Unia Europejska (stan na 12.01.2021) i od jakich firm. Ile dawek dla Polski? [LISTA FIRM]

Komisja Europejska zakończyła we wtorek, 12 stycznia 2021 r., wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

Na dziś (12.01.2021 r.) tylko szczepionki firm BioNTech/Pfizer i Moderna uzyskały zezwolenie w Unii Europejskiej i są sukcesywnie dostarczane do państw UE, także do Polski. Jak informuje Komisja Europejska, państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów europejskich.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek 12.01.2021 r.: Utrzymująca się pandemia COVID-19 w Europie i na całym świecie sprawia, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby wszystkie państwa członkowskie miały dostęp do jak najszerszego zestawu szczepionek, aby pomóc chronić ludzi w Europie i poza nią. Dzisiejszy krok w kierunku osiągnięcia porozumienia z firmą Valneva stanowi uzupełnienie zestawu szczepionek i świadczy o zaangażowaniu Komisji w znalezienie trwałego rozwiązania problemu pandemii.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła 12.01.2021 r.: Dzięki tej ósmej szczepionce uzupełniamy szeroką i zróżnicowaną gamę szczepionek w naszym zestawie. Dzięki temu możemy zmaksymalizować szanse na zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepień do końca 2021 r. Wszystkie państwa członkowskie rozpoczęły już szczepienia i zaczną otrzymywać coraz większą liczbę dawek, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym roku.

Novavax - z tą firmą KE wstępne rozmowy zakończyła jeszcze w zeszłym roku bo 17.12.2020 r. Planowana umowa z firmą Novavax umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup 100 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 100 mln dawek. Novavax to biotechnologiczna firma opracowująca szczepionki nowej generacji przeciwko poważnym chorobom zakaźnym. Firma pracuje nad szczepionką podjednostkową białkową, która obecnie znajduje się w fazie 3 badań klinicznych.

Valneva jest europejskim przedsiębiorstwem biotechnologicznym, które opracowuje szczepionkę zawierającą inaktywowanego wirusa. Jest to tradycyjna technologia szczepień, stosowana od 60–70 lat, o ugruntowanej metodyce i wysokim poziomie bezpieczeństwa. Większość szczepionek przeciwko grypie i wiele szczepionek podstawowych wykorzystuje tę technologię. Jest to obecnie jedyna potencjalna szczepionka zawierająca inaktywowanego wirusa w badaniach klinicznych przeciwko COVID-19 w Europie.

Od tych firm Polska kupi szczepionki

Astra Zeneca

Sanofi-GSK

Janssen Pharmaceutica NV

Pfizer/BioNTech

CureVac

Moderna.

Tyle sztuk szczepionek kupi Polska

Astra Zeneca (16 mln zakupionych dawek)

Janssen Pharmaceutica NV (16,98 mln zakupionych dawek)

Pfizer / BioNTech (16,74 mln zakupionych dawek)

CureVac (5,65 mln zakupionych dawek)

Moderna (6,69 mln zakupionych dawek)

Szacunkowo uznaje się, że do zaszczepienie jest ok. 31 milionów Polaków i to dwukrotnie w odstępie ok. 21 dni jedna dawka po drugiej.