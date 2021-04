Szczepionki Moderny. Firma chce zwiększyć globalną produkcję swojego preparatu nawet o 3 miliardy

Koncern przewiduje, że w tym roku dostarczy do państw na całym świecie od 800 milionów do 1 miliarda. Jednak jak podaje agencja AP – firma chce być gotowa na sytuację, w której ludzie będą potrzebowali tak zwanej dawki przypominającej.

„Dwudawkowa szczepionka tej firmy działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed COVID-19. Zawiera ona cząsteczkę mRNA, w której znajdują się instrukcje wytwarzania białka szczytowego (ang. spike, S). Jest to białko na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, które wirus wykorzystuje do wniknięcia do komórek organizmu.

Po podaniu danej osobie szczepionki cześć komórek jej organizmu odczytuje instrukcje z mRNA i tymczasowo wytwarza białko szczytowe. Układ odpornościowy będzie wówczas w stanie rozpoznać to białko jako obce, wytworzyć skierowane przeciwko niemu przeciwciała i uaktywnić limfocyty T (krwinki białe) do atakowania go.

Jeżeli później osoba ta zetknie się z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy rozpozna go i będzie gotowy do obrony organizmu przed nim. Cząsteczka mRNA pochodząca ze szczepionki nie pozostaje w organizmie, lecz jest rozkładana wkrótce po zaszczepieniu.” – napisano w przeglądzie wiedzy na temat leku COVID-19 Vaccine Moderna i uzasadnieniu udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE.