Szczepionki dla wszystkich Polaków. Rząd w ciągu kilku dni przedstawi plan szczepień. 18 milionów szczepionek w pierwszym rzucie dla Polski Kacper Rogacin

Fot. Lukasz Gdak / Polska Press

18 milionów szczepionek w pierwszym rzucie dla Polski - to plan, zakładany obecnie przez polski rząd. Jeśli cały proces przebiegnie bez problemów, to w pierwszym kwartale 2021 roku Polska powinna mieć tyle szczepionek, by każdy z Polaków mógł się zaszczepić. Szczepienie nie będzie jednak obowiązkowe. Szczegóły systemu szczepień na koronawirusa rząd przedstawi w ciągu kilku dni.