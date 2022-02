Szczepionka Novavax już wkrótce w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podał termin

Komisja Europejska w grudniu 2021 r. dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax, o nazwie Nuvaxovid, dla osób w wieku od 18 lat. Nuvaxovid to piąta zalecana w UE szczepionka przeciw COVID-19.

Novavax przekona niezdecydowanych?

O to, kiedy szczepionka dotrze do Polski, pytany był w piątek przez dziennikarzy rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

- Zgodnie z zapowiedziami szczepionka ma dotrzeć w tygodniu między 21 a 25 lutego - powiedział, dodając, że dostawy są spodziewane w przyszłym tygodniu. Podkreślił, że wtedy również będzie znana decyzja "co do grup ze wskazaniem do przyjęcia tej szczepionki".

- Liczymy, że osoby, które do tej pory były wstrzemięźliwe w ramach procesu szczepień z uwagi na fakt, że miały wątpliwości - choć ich nie powinny mieć - co do szczepionek np. mRNA, to ta szczepionka - stricte białkowa - będzie dla tych osób przesłanką do zaszczepienia się - powiedział.