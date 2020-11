Szczepionka: Narodowe szczepienie na koronawirusa dopiero w 2021 r. Ile dawek szczepionki potrzebuje Polska? Czy jesteśmy przygotowani?

Jeszcze przed spotkaniem premiera z prezes Pfizer Polska i przedstawicielami firmy AstraZeneca poinformowano, że w Ministerstwie Zdrowia powstaje plan w jaki sposób logistycznie przeprowadzić szczepienia przeciwko koronawirusowi. To będzie wielka akcja pod hasłem narodowe szczepienia. - Mamy ponad 500 punktów pobrań, tzw. drive thru, na bazie tych punktów możemy zbudować sieć miejsc, gdzie Polacy mogą być zaszczepieni - podał kilka dni temu Waldemar Kraska, wiceszef resortu zdrowia. Zakłada się też, że w proces masowego szczepienia mogą zostać włączeni lekarze rodzinni i farmaceuci oraz być może jakaś część służb mundurowych.

To nie było jedyne spotkanie w palącej dla nas sprawie. Szef rządu w formie wideokonferencji rozmawiał w piątek z przedstawicielami firmy AstraZeneca, m.in. z prezesem Leifem Johanssonem, która także bierze udział w globalnym wyścigu szczepionkowym. AstraZeneca poinformowała, że “omówiona została współpraca na płaszczyźnie walki z pandemią COVID-19 w Polsce, w tym wspólne działania na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki przeciw COVID-19”.

Do zaszczepienia w Polsce będzie wiele milionów osób. Warto zauważyć, że np. Polacy dość sceptycznie podchodzą do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Z sondażu firmy Kantar z października 2020 r. wynika, że aż 52 proc. Polaków nie planuje zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Jeśli masowe szczepienie ma być dobrowolne, bo tak zapewnia premier, trudno będzie przekonać tę część narodu do zmiany stanowiska.

By przekonać nas do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi potrzebna będzie masowa akcja informacyjno-uświadamiająca. To wielkie wyzwanie dla rządu ale też dla mediów. Oczywiście jest wiele wątpliwości wokół nowej szczepionki, ale tylko rzetelna informacja podawana przez władze, na które spada taki obowiązek, może przekonać opornych do zmiany zdania.

W każdej sytuacji dystrybucja szczepionki należy do tzw. ultra zimnego łańcucha dostaw. Do tego rodzaju dystrybucji potrzebujemy odpowiedniej infrastruktury, hal, magazynów, urządzeń, przeszkolonego personelu, itp.

- Logistyka i dystrybucja są w tym przypadku kluczowe i nie do przecenienia. Premier podał, że temperatura przechowywania szczepionki Pfizera wynosi aż minus 80 st. Celsjusza. To duże wyzwanie logistyczne dla Polski. Zamrożenie szczepionki jest bardzo istotne, bo wpływa na przedłużenie jej ważności czyli skuteczności. Niezachowanie odpowiednich warunków może skutkować utratą walorów szczepionki, i to niezależnie od firmy, od której ją kupimy.

Premier Morawiecki wyliczał niedawno, że Polska kupi ok. dwadzieścia kilka milionów dawek, co by dało 11 milionów kuracji przy założeniu, że sto procent dawek uda się dostarczyć do pacjentów. Jest to raczej niemożliwe, bo zawsze dochodzi w takich sytuacjach do "strat". Istotna kwestia to procent strat, oby był on jak najmniejszy.

Jest jeszcze jeden mały, ale istotny, problem. Otóż szczepionka czy szczepionki dla Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej musi zostać zatwierdzona przez Europejską Agencją Leków.

Portal Polityka-Insight w swoim “Stanie epidemii” podsumował stan prac nad szczepionkami na świecie. Po doniesieniach koncernu Pfizer także inni uczestnicy wyścigu ujawnili efekty swojej pracy. Amerykańska firma Moderna podała, że dane z badań klinicznych przeprowadzonych na 30 tys. osób są oceniane przez niezależnych ekspertów, a wstępnych wyników należy spodziewać się wkrótce. Ich szczepionka opiera się na tej samej eksperymentalnej technologii mRNA (informacyjny, matrycowy kwas rybonukleinowy - przyp. red.), co szczepionka Pfizera i także wymaga przechowywania w niskich temperaturach (-20 st. C Moderna, -70 st. C Pfizer).