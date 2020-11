Szczepionka na koronawirusa. Rząd przygotowuje scenariusze. Szczepienia na COVID-19 w punktach drive-thru i remizach strażackich

Pierwsza partia szczepionki na koronawirusa ma trafić do Polski już w styczniu. Do tej pory rząd zamówił ok. 18 milionów szczepionek na COVID-19, a ta liczba ma jeszcze wzrosnąć. Według rządowych szacunków, co najmniej 12 milionów Polaków podejmie decyzję o zaszczepieniu się na koronawirusa.

Skoro więc zamówiliśmy nawet więcej szczepionek, to sytuacja jest pod pełną kontrolą? Nie do końca, bo przeprowadzanie masowych szczepień w tradycyjny sposób - w placówkach medycznych - zajęłoby bardzo dużo czasu i wiązałoby się z ryzykiem zakażenia czekających w kolejce na szczepienie. To dlatego w gabinetach rządowych rozważane są inne scenariusze.

Szczepienia na koronawirusa w remizach strażackich

Szczepienia na pewno będą się odbywały także poza gabinetami lekarzy rodzinnych - w punktach drive-thru i prawdopodobnie w remizach strażackich - donosi RMF FM. Punkty drive-thru sprawdziły się nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie, przy okazji pobierania wymazów do testów na koronawirusa. Z kolei remizy strażackie mają jeden wielki plus - w Polsce jest ich mnóstwo, remizy są w niemal każdej gminie.