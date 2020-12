Szczepionka na koronawirusa: Moderna ogłasza, że skuteczność mRNA przeciwko ciężkiemu COVID-19 wyniosła 100 proc. Trwa weryfikacja danych

Firma ogłosiła właśnie analizę pierwotnej skuteczności (Primary Efficacy Analysis) w trzeciej fazie badania COVE dla kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 oraz informuje o wystąpieniu do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w celu uzyskania zezwolenia na użycie jej w sytuacji wyjątkowej (Emergency Use Authorization - EUA).

Firma Moderna ubiega się o rejestrację w Stanach Zjednoczonych i w Europie dla swojej szczepionki na koronawirusa, aby można ją było zalecić do powszechnego stosowania. Jak podaje BBC News, organy regulacyjne, do których wystąpiła Moderna, przeanalizują dane z prób szczepionki mRNA i zdecydują, czy jest ona wystarczająco bezpieczna i skuteczna, aby zalecić jej wprowadzenie.

Stéphane Bancel, dyrektor generalny koncernu Moderna, nie kryje zadowolenia z przebiegu prac nad szczepionką. - Pozytywna pierwotna analiza potwierdza zdolność naszej szczepionki do zapobiegania chorobie COVID-19 z 94,1% skutecznością i, co ważne, zdolnością do zapobiegania ciężkiej chorobie COVID-19. Wierzymy, że nasza szczepionka zapewni nowe i potężne narzędzie, które może zmienić przebieg tej pandemii i pomoże zapobiec ciężkim chorobom, hospitalizacjom i śmierci - ocenił Stéphane Bancel, dyrektor generalny koncernu Moderna.