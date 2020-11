Szczepionka na koronawirusa: Masowe szczepienia na COVID-19 w punktach pobrań drive thru, u lekarzy rodzinnych i farmaceutów? Takie są plany

Szczepionka na koronawirusa budzi wielkie nadzieje. Czy zatrzyma pandemię? Jak zorganizować szczepienia w Polsce? I czy będą bezpieczne?

- Jesteśmy na etapie masowego i dość dużego badania klinicznego szczepionki na koronawirusa. Jednak ze względu na to, że w grupach ryzyka szkody wynikające z zetknięcia się z wirusem są duże, wyniki dotychczasowych badań mogą przeważyć szalę na rzecz podjęcia ryzyka, oczywiście przy dobrowolności szczepień. Uważam przy tym, że trzeba w sposób jawny i transparentny monitorować skutki uboczne. Jest to dobra okazja dla rządu, by powołał niezależny, dość duży zespół ekspertów do spraw związanych ze szczepieniami. Powinni być to ludzie znający się zarówno na kwestiach inżynierskich, a także na epidemiologii, wirusologii, immunologii, informatyki medycznej. Jest jeszcze trochę czasu, by te zadania dobrze wykonać - uważa dr Tadeusz Jędrzejczyk, specjalista zdrowia publicznego, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.