Szczepionka na koronawirusa coraz bliżej. Morawiecki: Najpierw szczepienia dla grup wysokiego ryzyka

- Koronawirus zmusił nas wszystkich do różnych ograniczeń, do wdrażania obostrzeń i do wielu wyrzeczeń. Po raz pierwszy liczba zakażeń w tym tygodniu zaczęła spadać, ale cały czas 65 przypadków na 100 tys. osób to wciąż bardzo dużo – mówił premier Mateusz Morawiecki, po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer Polska, które poświęcone było współpracy w zakresie przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko Covid-19.

Szef rządu zaznaczył, że w związku z dużą liczbą zakażań wszyscy czekaliśmy na informację o szczepionce. - Widzimy już że coraz więcej informacji spływa z całego świata, które potwierdzają to, ze ta szczepionka będzie dostępna. Nareszcie to dobre wieści dotarły również do nas - mówił premier. - Dziś możemy potwierdzić informacje, które parę dni temu przekazał nam koncern Pfizer o dostępności bardzo innowacyjnej szczepionki – dodał premier.

Jak wyjaśnił Mateusz Morawiecki, powstawała szczepionka musi być przechowywana w temperaturze ok. - 75 stopni Celsjusza i musi „dotrzeć do punktu, w którym będzie zastosowana”. - Model dystrybucji opiera się o bardzo skrupulatne wyliczenia. Chcemy jak najszybciej wejść w proces szczepień,, jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę – mówił.