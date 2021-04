Szczepionka Johnson & Johnson może być stosowana w USA. Przez 11 dni jej podawanie było wstrzymane. Powodem były zakrzepy głównie u kobiet

Amerykańskie organy regulacyjne zniosły w piątek czasu amerykańskiego (23 kwietnia 2021 r.) 11-dniową przerwę w szczepieniu preparatem Johnson & Johnson (J&J), ale zdecydowały się na dodanie etykiety ostrzegawczej o niebezpieczeństwie wystąpienia niezwykle rzadkich zakrzepów krwi.

Szczepienia wstrzymano po tym jak piętnastu pacjentów, z prawie ośmiu milionów, którym podano szczepionkę J&J, cierpiało na niebezpieczny skrzep krwi.

Dwa organy odpowiedzialne w USA za wydawanie pozwoleń i ochronę obywateli CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i FDA (Food and Drug Administration) szybko zastosowały się do zalecenia panelu doradczego CDC po tym, jak stwierdziły one, aby kontynuować wprowadzanie szczepionki dla osób w wieku 18 lat i starszych, zgodnie z jej pierwotnym zezwoleniem.

Decyzja CDC i FDA oznacza, że ​​co najmniej 10 milionów dawek szczepionki J&J, wysłanych z fabryki firmy w Holandii, może zostać natychmiast użytych w całych Stanach Zjednoczonych.