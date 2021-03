Szczepionka J&J jeszcze nie jest dopuszczona w UE, a firma już zapowiada.... opóźnienia w dostawach

Amerykańska firma Johnson & Johnson zapowiedziała Unii Europejskiej, że będzie miała problemy z dostawami swoich szczepionek, które mogą skomplikować plany dostarczenia 55 milionów dawek w drugim kwartale roku.

Szczepionkę J&J podaje się w jednej dawce. Nie została ona jeszcze dopuszczona do obrotu w Unii, stanie się to prawdopodobnie w czwartek, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) wyda pozytywną opinię. Według zapewnień Brukseli, dostawy tego preparatu mogłyby się zacząć w kwietniu.

Firma J&J zobowiązała się dostarczyć do końca roku do unijnych krajów 200 mln dawek szczepionki. Zawarty między J&J a Unią kontrakt zakładał dostarczenie do końca II kwartału tego roku 55 mln dawek substancji.

Obecna zapowiedź firmy byłoby kolejnym ciosem dla planów szczepień w krajach Unii, gdyż inni producenci nie wywiązują się z obiecanych dostaw szczepionek.

J&J mówiła UE, że jej problemy oznaczają, iż osiągnięcie celu polegającego na dostarczeniu 55 milionów dawek do końca czerwca oznaczałoby też problemy dla Brukseli, która jest zaangażowana rozmowy z amerykańska firma.