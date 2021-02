Szczepionka jednodawkowa firmy Johnson & Johnson jest badana przez EMA. Kiedy szczepionka Jannsen zostanie zatwierdzona w Unii Europejskiej?

Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała we wtorek, 16 lutego 2021 r. wniosek o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki Janssen przeciwko COVID-19. EMA przeprowadzi teraz dokładną ocenę naukową w przyspieszonym harmonogramie, na podstawie której wydane zostanie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE.

Notowana na giełdzie w Nowym Jorku firma Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) przygotowała jednodawkową szczepionkę przeciwko COVID-19. Po przyznaniu warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu firma musi spełnić określone zobowiązania w określonych ramach czasowych, w tym dostarczyć dodatkowe dane.

Szczepionka firmy Janssen wykorzystuje własną platformę technologiczną AdVac®. Tę samą technologię wykorzystano m.in. do opracowania i produkcji niedawno zatwierdzonej przez Komisję Europejską szczepionki Janssen przeciwko wirusowi Ebola.

Badania kliniczne z udziałem osób dorosłych w wieku powyżej 18 roku życia zostało zaprojektowane w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności badanej szczepionki firmy Janssen w zakresie ochrony przed umiarkowanym i ciężkim przebiegiem choroby COVID-19. Badanie przeprowadzone w ośmiu krajach na trzech kontynentach, jak zapewnia firma, obejmuje zróżnicowaną i szeroką populację.