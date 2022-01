Szczepionka firmy Novavax przeciw COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało datę

Szczepionka Novavax została dopuszczona przez Komisję Europejską do obrotu w państwach Unii Europejskiej jeszcze w grudniu 2021 roku. To już piąta zalecana w UE szczepionka przeciw koronawirusowi. Do innych należą preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca oraz Johnson&Johnson.

O jej dostępność w Polsce pytany był podczas środowej konferencji rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Szczepionka firmy Novavax (...) powinna być dostępna w Polsce 21 lutego. Wtedy 9,5 mln szczepionek powinno trafić do całej Unii Europejskiej. Nasza aprowizacja jest na poziomie 8 proc. tej wartości unijnej, czyli w granicach 700 tys. szczepionek powinno przyjść do Polski - poinformował podczas konferencji rzecznik MZ.

Szczepionkę przeciw koronawirusowi amerykańskiej firmy Novavax wyprodukowano według klasycznej technologii. Może ona być alternatywą dla osób, które nie chcą przyjmować preparatów opartych na technologii mRNA. Jest dostępna dla wszystkich powyżej 18. roku życia.