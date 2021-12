Szczepienie rano czy po południu? Pora dnia ma znaczenie

Jak czytamy na portal.abczdrowie.pl, godzina podania zastrzyku przeciw COVI-19 może wpływać na poziom wytwarzanych przeciwciał.

Na łamach "Journal of Biological Rhythms" zostało opublikowane nowe badanie, które wspólnie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Między grudniem 2020 r. a lutym 2021 r., od 2190 pracowników służby zdrowia z Wielkiej Brytanii pobrano próbki krwi po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer lub AstraZeneca.

Okazało się, że odpowiedź przeciwciał była najwyższa wśród osób zaszczepionych między godziną 15:00 a 21:00 w porównaniu z osobami, które były zaszczepione tego samego dnia, tylko w godzinach wcześniejszych. Więcej przeciwciał stwierdzono także u osób, które otrzymały szczepionkę mRNA, kobiet oraz osób młodszych.

"Nasze badanie obserwacyjne dostarcza dowodów na to, że pora dnia wpływa na odpowiedź immunologiczną w przypadku szczepień SARS-CoV-2. Może to mieć znaczenie dla optymalizacji skuteczności szczepień" – podkreśla na łamach "Journal of Biological Rhythms" współautorka badań prof. Elizabeth Klerman, neurolog z Harvard Medical School

Naukowcy nie wyjaśniają, jaki dokładnie mechanizm sprawia, że osoby szczepione preparatami przeciw COVID-19 po południu miały wyższy poziom przeciwciał, ale podobne zjawisko obserwuje się w przypadku niektórych leków.