Szczepienie osób niepełnoletnich. Niedzielski podał warunki

O kwestię szczepienia osób poniżej 18. roku życia pytany był w piątek w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. - W tej chwili mamy dopuszczenie do szczepienia powyżej 16. roku życia. Na razie rejestrujemy roczniki, które są starsze. Dlatego właśnie, że realizujemy to tempo związane z osobami pełnoletnimi – mówił.

Od 15 maja koniec z maseczkami na wolnym powietrzu

Adam Niedzielski przypomniał w mediach społecznościowych, że od „kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz”. - Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4 – wyliczał minister.

Nos i usta będziemy musieli zakrywać nadal należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, na klatach schodowych, w budynkach użyteczności publicznej, kultu religijnego, czy oświaty.

Maseczki będą obowiązywały również m.in. na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy znajdujących się w budynkach (jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej).