Szczepienia w Polsce, rocznik 2003. Wszyscy bez względu na dzień urodzenia będą mogli się zapisać na szczepienie już 9 maja 2021 r.

Minister Michał Dworczyk poinformował we wtorek, 20 kwietnia 2021 r., o możliwości zapisania się na szczepienie osób do 18 roku życia. Jak poinformował, 9 maja 2021 r. na szczepienie będą także mogły zapisać się osoby kończące w 2003 r. 18 lat, niezależnie od daty urodzenia. Zatem tak samo urodzeni 1 stycznia 2003 r. jak i 31 grudnia 2003 r. będą mogli to zrobić od 9 maja 2021 r.