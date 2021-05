Szczepienia w Polsce: Czy czeka nas pełzająca epidemia i wymieranie przeciwników szczepień? Dlaczego młodzi nie chcą się szczepić?

Kto nie chce się szczepić? Dlaczego młodzi ludzie nie chcą się szczepić? Jakie błędy popełniła władza? Jak zmobilizować naród do zaszczepienia? Poniżej w artykule próba odpowiedzi na te pytania.

Larum grają. Młodzi ludzie nie chcą się szczepić. Starsi od nich też nie za bardzo. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie popełniamy błędy? Czy jest jakieś światełko w tunelu? Wbrew pozorom może wkrótce zrobić się niebezpiecznie. Wprawdzie liczba zachorowań na koronawirusa znacznie spadła, nie znaczy to wcale, że groźba IV fali pandemii nam nie grozi. To chwilowe uspokojenie może nas dużo kosztować. Zdają sobie z tego sprawę eksperci, także liderzy rządowego programu szczepień, również część społeczeństwa, zazwyczaj ta już zaszczepiona. Niestety, wraz z uspokojeniem płynącym codziennych sygnałów z frontu o małej liczbie nowych zachorowań, coraz mniej Polaków wyraża chęć zaszczepienia się. Zatem czas przekonać niezdecydowanych, nieprzekonanych, nastawionych anty?

Do piątku, 21 maja 2021 r., wykonano 17 254 902 szczepienia a liczba w pełni zaszczepionych wyniosła 5 222 430. Zakładając, że do zaszczepienia w Polsce mamy ok. 32 mln osób, wciąż bardzo dużo jest do zrobienia. Problem w tym, że w ostatnich dniach liczba rejestracji na szczepienia spadła dramatycznie. Zwłaszcza młodzi Polacy nie garną się do szczepień. Liczba zarejestrowanych w grupie wiekowej 16-17 lat osiągnęła do piątku poniżej 20 proc. U nieco starszych wcale nie jest lepiej. Nie chodzi tu zresztą tylko o procenty.

Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, w sobotnim wywiadzie dla PR 24 ocenił, że "czeka nas raczej pełzająca epidemia i wymieranie przeciwników szczepień". Szokujące słowa. Czy spowodują reakcję? Trudno powiedzieć. A powinny. Jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy mają opory przed szczepieniem się, są badania naukowców z Uniwersytetu SWPS. - Niestety z naszych badań dotyczących przekonania o prawdopodobieństwie zarażenia się koronawirusem wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość Polaków, zresztą nie tylko Polaków, to dotyczy całego świata, bo zrobiliśmy także analogiczne badania w USA, w Iranie, w Kazachstanie czy w Niemczech, sądzi, że raczej inni się zakażą niż oni, że oni z jakichś powodów są mniej na to narażeni - mówi prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

- Ten optymizm może być potworną pułapką, bo ludzie po prostu lekceważą zagrożenie. Cały czas myślą “no nie, nawet jeśli coś takiego jest, jeśli ludzie się zakażają, umierają, to raczej inni, a nie ja. Więc jeśli tak jest, to nie ma powodów, żeby się zaszczepić - ocenia psycholog.

Ten problem jest mocno widoczny, zwłaszcza teraz, gdy mamy akurat do czynienia ze spadkiem zakażeń i spadkiem śmiertelności (chociaż śmiertelność nadal jest u nas wysoka procentowo) a idące za tym luzowanie obostrzeń może wprowadzać w błąd. Dla części społeczeństwa po prostu zadziałać jak usprawiedliwienie ich podejścia o braku potrzeby szczepienia.

Co ciekawe na razie tylko kilkanaście procent z grupy grupy 16- czy 17-latków zarejestrowało się do szczepienia. Jak zachęcić młodych? - Kwestią podstawową jest umiejętność wykorzystywania celebrytów, którzy są autorytetami dla tych właśnie młodych ludzi. To są bardzo specyficzne środowiska. To są blogerzy najróżniejsi, nawet blogerki modowe. Są to ludzie, którzy imponują osobom właśnie w tym wieku - ocenia prof. Dariusz Doliński. Także sportowców. Naukowiec przywołuje przykład sprzed lat. Udział w akcji uświadamiania o zagrożeniu AIDS wziął wtedy słynny koszykarz NBA Magic Johnson, który sam musiał zmierzyć się z chorobą. Koszykarz więcej zrobił dla uświadomienia zagrożenia, niż lekarze razem wzięci. Został za to uhonorowany właśnie przez lekarzy wdzięcznych za pomoc. Nie politycy a właśnie znani lubiani artyści czy sportowcy, są kluczem do sukcesu.

Niedawno wystartowała akcja “ostatnia prosta” z udziałem sportowców, aktorów. Czy to wystarczy? W grupie najmłodszych Polaków raczej nie. Do tego pojawiają się kuriozalne zarzuty wobec akcji szczepień powielane głównie w social mediach. Jakie to złote myśli? To: spisek najbogatszych, zmowa korporacji, szczepienie to wstrzykiwanie chipów do kontrolowania społeczeństwa, szczepionki za szybko powstały, brak jest doświadczeń i badań zazwyczaj prowadzonych przez lata. Młodym w to graj.

Do przekonania młodych trzeba znaleźć odpowiednich celebrytów, może to złe słowo, bo w pandemii słowo “celebryta” raczej źle się kojarzy. Jak dobrze wiemy, nie wszyscy celebryci się nadają. - Zidentyfikowanie takich właśnie ludzi, którzy są autorytetami społecznymi dla młodych ludzi w wieku 16 czy 17 lat jest rzeczą absolutnie w moim przekonaniu kluczową. Niestety bardzo często jest tak, że celebryci akurat w Polsce, demonstrują postawy antyszczepionkowe, są po prostu mówiąc najkrócej, szkodnikami społecznym. No ale można przynajmniej przeciwdziałać temu pokazując całą masę innych celebrytów, którzy zachowują się w sposób sensowny. To jest rzecz absolutnie do wygrania - mówi prof. Doliński.

Wydaje się, że najlepsza byłaby punktowa i skoordynowana akcja skierowana do poszczególnych grup wiekowych. Rząd zapowiada kolejną kampanię profrekwencyjną. Minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za program szczepień, zdaje sobie sprawę, że bez nowych impulsów nie uda się znacząco zwiększyć liczby szczepień.

Zdaniem psychologa społecznego, to, że ruszy kolejna kampania, to jeszcze niewiele znaczy. - Mnóstwo kampanii społecznych, które obserwuję, to jest de facto taki bezsens w wydawaniu pieniędzy z minimalnymi skutkami. Czasami taka kampania bywa przeciwskuteczna. Powstrzymałbym się z entuzjazmem dla samego faktu, że rusza kampania. Od 31 maja uczniowie w kraju wracają do nauki stacjonarnej. Wprawdzie na krótko, bo wakacje tuż-tuż, ale można właśnie w szkole podjąć trud zachęcenia uczniów do szczepień. - MEiN od miesięcy jest włączony w kampanię rządu dotyczącą promocji szczepień przeciw