Szczepienia trzecią dawką dla dzieci. Rzecznik MZ podał termin

Rzecznik MSZ był pytany na briefingu o kwestię możliwego skrócenia w Polsce czasu izolacji i kwarantanny, a także o kwestię szczepień dzieci w wieku lat 12-17 trzecią dawką przeciw Covid-19.

- Widzimy, że kolejne kraje UE decydują się na skrócenie z jednej strony czasu izolacji, z drugiej okresu kwarantanny. To podyktowane jest po pierwsze tym, że od zakażenia do objawów jest w tej chwili zdecydowanie krótszy czas, często jest to już w okolicach dwóch dni i sam okres zakażenia, okres objawowy choroby trwa krócej - zauważył Andrusiewicz.

- Z drugiej strony pamiętajmy, że w dobie piątej fali epidemii wszystkie państwa potrzebują na pokładzie medyków: pielęgniarek, ratowników medycznych czy lekarzy. Więc skrócenie okresu kwarantanny i izolacji powoduje szybsze przywrócenie do pracy tych osób i nie wykluczamy, że w Polsce do tego samego dojdzie - stwierdził.