Szczepienia służb mundurowych. Inauguracja z udziałem wiceministra w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym

„Przewidziano wystąpienia wiceministra oraz komendantów. Następnie odbędą się szczepienia pierwszych funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej” – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwszym zaszczepionym funkcjonariuszem został Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk, któremu dawkę preparatu firmy AstraZeneca podał prof. Waldemar Wierzba, dyrektor CSK MSWiA w Warszawie.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że proces szczepienia to jedyna droga do normalności. Razem z moim zastępcą oraz koleżankami i kolegami z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie szczepimy się jako pierwsi, aby dać przykład i chronić tych, z którymi na co dzień pracujemy - mówił podczas inauguracji Szymczyk.