Szczepienia seniorów. Prawie 130 tys. zarejestrowanych osób i prawie pół miliona zgłoszeń

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował na piątkowej konferencji praz=sowej, że do dzisiaj ponad 410 tys. pacjentów zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. - Do końca dnia będziemy mieli zaszczepionych około 450 tys. Polaków. Realizujemy Narodowy Program Szczepień zgodnie z planem – mówił.

Szef KPRM oświadczył, że do tej pory zarejestrowało się 127 796 seniorów powyżej 80 roku życia. - Zgłoszenie swojej gotowości do zaszczepienia również cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do tej pory przesłano 474 tysiące zgłoszeń. 376 tysięcy zostało potwierdzonych – wyliczał.

Apel do seniorów

Zagórski zaapelował do wszystkich seniorów, którzy mają Profil Zaufany, by wykorzystywali rejestrację przez internet. - Uruchomiliśmy specjalny kanał do zakładania Profilu Zaufanego dla osób powyżej 80 roku życia w ramach wideorozmowy. Można się na nią zapisać na stronie gov.pl. - tłumaczył.

Z takim przesłaniem wystąpił także prezes NFZ Filip Nowak. - Apeluję, by nie odwlekać terminu szczepienia, korzystając tylko z możliwości najbliższego punktu szczepień, tylko znaleźć miejsce, które jest trochę dalej, ale może nas zaszczepić wcześniej – mówił.

Nowak przyznał, że choć „oczywistą sprawą jest, że pacjent szuka punktu szczepień najbliżej miejsca zamieszkania”, to niestety nie we wszystkich miejscach jest to możliwe. - Wówczas proponuję, by szukać innego miejsca do szczepienia - na przykład w szpitalach tymczasowych. Tam dziennie może być zaszczepione znacznie więcej osób – mówił.